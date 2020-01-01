عقب لقائه "نتنياهو".. الحوثي يشن هجوما لاذعا على البرهان

جهينة نيوز:

شن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين محمد علي الحوثي امس الاثنين هجوما لاذعا على رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، على خلفية الإعلان عن لقاء جمعه برئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، إن "اللقاء الذي أعلنته رويترز بين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان وأنهما اتفقا على بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين هو لقاء الجزرة التشجيعي".

وأضاف: "هدف الأول استمرار أدوار مرتزقة ‎السودان في حروب خارجية أمام وعود جوفاء قابلها نهم سلطوي من البرهان".

وختم بالقول: "لا أعتقد الشعب سيغفرها له".

هذا والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس مع رئيس المجلس برئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، في مدينة عنتيبي الأوغندية بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، وبحث نتنياهو مع البرهان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.