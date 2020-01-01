100 صرّاف جديد للعقاري بالخدمة و50 للتجاري قريبا.. واتفاق لقبض الرواتب من مراكز البريد!

جهينة نيوز:

كشف مدير المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن موضوع الصرافات أثير حوله الكثير من الإشكالات ومدى تلبيته لاحتياجات الزبائن لجهة تسليم الرواتب، مبيناً أن الوضع يتعلق بخروج الكثير من هذه الصرافات من الخدمة نتيجة تعرضها للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية إضافة إلى العقوبات والحصار الاقتصادي وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية لإجراء الصيانة الأمر الذي أحدث ازدحاماً على الصرافات التي ظلت تعمل إضافة إلى وجود الكثير من الناس التي تهجرت وسكنت في المدن الآمنة الأمر الذي زاد من الكثافة على الصرافات التي هي قيد الخدمة.

واشار إلى أن المصرف قام لعلاج هذه المشكلات بتوريد100 صراف، وهي قيد التركيب والتجريب والتشغيل، وخلال فترة وجيزة جداً ستكون قيد الاستثمار والاستخدام من قبل المواطنين مشيراً إلى أن توزع هذه الصرافات سيكون في كافة المحافظات السورية إلا أن هناك الحصة الكبيرة لمحافظة دمشق من هذه الصرافات بنسبة 50% على اعتبار أنها العاصمة والأكثر كثافة سكانية وأن العدد الأكبر من الموظفين في دمشق.

واوضح أن الصرافات القديمة ستتم صيانتها من خلال إبرام عقدين صيانة وبيّن علي أن الصيانة مستمرة، والصرافات العاملة ستبقى قيد الاستخدام والاستثمار، وهناك عدد بسيط منها لا يمكن إصلاحها على الإطلاق، وسيستفاد منها كقطع تبديلية لافتاً إلى أن الصرافات الجديدة تتمتع بمواصفات حديثة جداً، وفيها تقنيات عالية وسرعة في إنجاز عملية السحب التي لا تستغرق أكثر من 40 ثانية وأنها تتسع لـ 14 ألف قطعة نقدية وهي ضعف القديمة التي تتسع لثمانية آلاف قطعة نقدية، الأمر الذي سيساعد في تخديم أكبر عدد من الزبائن بسرعة أكبر وبوقت قصير.

وأشار إلى أن الصرافات الجديدة هي قيد التركيب والبرمجة لربطها مع نظام الفينسك الخاص بالبنك، وأن ذلك يحتاج لمدة عشرة أيام وبمجرد الانتهاء من البرمجة ستوضع بالخدمة.

كما أن المصرف العقاري انتهى من إتمام عمليات توزيع وتسليم الصرافات الجديدة لفروعه ومكاتبه بالمحافظات وبدأت الطواقم الفنية بتركيبها لإدخالها بالخدمة تباعاً.

وبين أنه تم تركيب 7 صرافات جديدة في صالة الإدارة العامة للمصرف تضاف إلى الـ 18 صرافاً الموجودة فيها حالياً مشيراً إلى أن المصرف يقوم بتجهيز صالة في فرعه بالمزة لتركيب 8 صرافات جديدة فيها «جداري ولوبي».

وحول خطة تركيب الصرافات أوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن تركيب صرافات «اللوبي» لأنها أسهل من الناحية الفنية والتقنية مقارنة بالصرافات الجدارية حيث يتم تأمين الاتصال لها دون الحاجة لحجز مودم أو دارات اتصال خاصة فيما تتمثل المرحلة الثانية بتركيب الصرافات الجدارية على واجهات فروع المصرف وذلك يتطلب أعمالاً إنشائية بمواصفات معينة وسيتم تأمين الاتصال إليها عن طريق دارات الفروع.

وبخصوص تشغيل الصرافات الجديدة بين علي أن ذلك يحتاج بداية لتعريف الصراف على النظام البنكي والشبكة وربطه مع نظام المحولة الكهربائية وإجراء كل الاختبارات المالية والتقنية عليه للتأكد من سلامة عملياته المالية والفنية ومن ناحية أمن وسرية المعلومات مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتضمن فترة اختبار تجريبية داخلية ليصار إلى وضع الصراف بالخدمة.

وأشار بيان صادر عن المصرف إلى أنه تم توزيع وتسليم 100 صراف جديد «جداري ولوبي» لمكاتبه وفروعه على الشكل الآتي.. «صافيتا 4 صرافات وحمص 9 صرافات وجبلة 5 وبانياس 2 وطرطوس 8 واللاذقية 9 وحماة 4 وفرع جامعة دمشق 8 وفرع التعاوني 6 وفرع دمر 5 وفرع الإسكان بالمزة 8 والإدارة العامة وما يتبع لها في الجهات العامة 32 صرافاً.

وكان المصرف العقاري أعلن في نهاية تشرين الثاني الماضي أنه بدأ باستلام الصرافات الجديدة من الشركة الموردة والبالغ عددها 100 صراف بناء على العقد الموقع معها.

من جانبها أكدت معاونة المدير العام للمصرف التجاري السوري ميساء كديمي أنه تم توريد 50 صرافاً آلياً للمصرف بناءً على العقد المبرم مع إحدى الشركات لشراء صرافات جديدة وبدء تركيبها ووضعها في الخدمة، والعمل يتم حالياً على تأمين وصول الشبكة والخدمة لها عبر ربطها مع شرائح نقل البيانات، و سيتم تطبيق خدمتي /ثري جي/ أو /فور جي / لاحقاً على جميع الصرافات التابعة للمصرف بهدف معالجة الانقطاعات المتكررة في شبكة الاتصال ما بين المصرف والصرافات الآلية وتسهيل عمليات الصيانة الدورية وإصلاح الأعطال.

وبينت أن الصرافات وزعت بشكل يتناسب مع حجم السحوبات في كل منطقة وشملت 11 صرافاً في دمشق، حيث تم تركيب 6 صرافات في صالة خدمة الصرافات الآلية في المرجة، وخُصصت مدينة حمص بـ (11 صرافاً) 7 منها قيد التشغيل وتخصيص مدينة اللاذقية بـ 11 صرافاً، 8 منها في طور التشغيل، و 3 صرافات في جبلة في مرحلة تجهيز البنية التحيتية لتركيبها بينما خصص لمدينة طرطوس 5 صرافات ثلاثة منها قيد التركيب، كما تم تركيب صرافاً آلياً في حماة وخصصت حلب بعدد من الصرافات يتم البحث عن مواقع مناسبة لتركيبها فوراً.

وأشارت إلى أنه عقب إتمام توريد 50 صرافاً سيتم توريد ربع قيمة الصفقة السابقة حسب ما تسمح به القوانين والأنظمة فيصبح عدد الصرافات المستوردة كاملة 62 صرافاً، سيتم توزيعها على مختلف المحافظات، علماً أن عدد الصرافات العاملة في سورية حالياً يبلغ حوالي 326 صرافاً.

كما وقع المصرف العقاري اتفاقا مع المؤسسة العامة للبريد يقضي بامكانية قبض العاملين في الدولة والمتقاعدين رواتبهم من فروع البريد في المحافظات ومراكزه في المناطق.

وأوضح المدير العام للمصرف العقاري الدكتور مدين علي أن الاتفاق سيخفف من الازدحام على الصرافات ويقلل من الأعباء على المواطنين في المناطق التي لا يوجد فيها صرافات، حيث بات بامكانهم قبض رواتبهم الموطنة في المصرف العقاري من مراكز البريد في كافة المناطق.