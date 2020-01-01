أبراج 4 شباط مع سمر عمران

جهينة -خاص

مولود 4 شباط : ذات مزاج خاص ومخلص، ينشد العدل ودائماً مضطر للتكيف مع إرادة الأحبة، لديه اعتدال ولا يحب التقلبات ومعظم مواليد اليوم يقلقون من بعد الحبيب ويعطون أهميمة كبيرة للشؤون العاطفية لذلك هو يعشق الحياة والحب ويميل للملذات وإشباع الرغبات ويرغب بكشف الغموض ومحب للمعرفة.. هذه السنة تحمل لك هموماً وفوضى وتأخير، لكن تبدأ الحلول بالمرحلة القادمة وسيكون هناك انفراج بالأوضاع العاطفية ومن الممكن أن يكون هناك فرصة للارتباط.. الحظوظ والفرص اليوم في كل مكان.

الحمل:

نهار لطيف.. جرّب أن توضح كلامك ولا تثير مواضيعاً حساسة خاصة على الصعيد العائلة.. قد يحمل لك النهار سفراً مدة قصيرة أو مشاركة، وللطلاب مناسب للدراسة.. اترك نفسيتك مطمئنة ومعنوياتك ومرتفعة لتعطي انعكاساً رائعاً على مجرى نهارك.. تقضي وقتاً جميلاً مع الأهل ويمكن أن تبدأ بقصة حب جديدة بقرار جديد وقد تكون متحفظ لدى البعض ويطلب منك الآخرون العطاء لذلك خفف من أجوبتك الساخرة ولا تتهكم على أحد.

الثور:

يوم مناسب للأحبة ودعم قضاياك، وتحصل على فرصة مالية ومن المحتمل وجود مفاجأت سارة وعليك التركيز فقط على تحسين الأجواء حتى تنشط المساعي المالية وتصل إلى هدفك بفضل إرادتك وتقصد شخصاً بقصد الخدمة.. نهار يستحق الاهتمام.

الجوزاء:

القمر لديك، مطمئن لخواطرك.. وتجد حلولاً لمسألة شخصية متأزمة، وزمام أمورك تتحسن لبدء خطة جديدة ويحمل لك اليوم حسماً لقضية عالقة.. قد تكون من أكثر الأشخاص لديك تسويات اليوم، وإذا تعرضت اليوم لتنافر ستتمتع بالمرونة والسيطرة على أي أمر.. حسم وقوة وطاقة والظروف جيدة لك اليوم

السرطان:

اليوم أقل حظاً لأنّ القمر في الجوزاء وهذا يحمل لك تراجعاً صحياً.. لاتجازف باستقرارك قد تسمع كلاماً معسولاً ويخيب أملك بسبب مسألة طارئة فلا تثق بأحد اليوم، وهناك شيء مخفي قد يظهر، ابق حذراً ولا تتحدى أو ابق في المنزل وانتبه على صحتك وهذا النهار معاكس جداً لك.. استرح حتى يمر النهار بسلام.

الأسد:

تعيش فترة جميلة فيها فرص جديدة وتعزز روابط اجتماعية وتكسب زيارات مفيدة وابق مواظباً حتى يرافقك الحظ وتفتح أبواباً لصداقة ربما، وتقوم بتسوية خلاف قديم وتقيم سهرات ودعوات.. الفترة نشطة والنهار جيد وتتألق بحضورك اليوم لأنّ المصالح تتبدل وتطلب أمنية تتحقق وأي قرار يمكنك أن تتخذه على صعيد الشؤون الشخصية.

العذراء:

جرّب أن تثبت حضورك على كل الصعد، اليوم سر نجاحك هو الدقة بالعمل والمواعيد وسرعة التكيف مع المسؤولين، ومن الضروري أن تحقق نجاحاً مع الغرباء ليكون نهارك بسمعة طيبة.. هناك تلعثم أمام بعض المستجدات لذلك حاول أن تكون هادئاً وواقعياً وسلّم من دون اعتراض لأنّ هناك من يريد إحباطك أو يغير اتّجاهك.. انتبه من بعض الاشتباكات مع المسؤولين.

الميزان :

يحلو نهارك باللقاءات والمصالحات، والحظ داعم لك اليوم ويحمل حوافز مهمة ويوم إيجابي يقرّبك من أهدافك المنشودة ويحمل لك سفر، وحافز للسلام العاطفي أيضا اليوم للمفاوضات وإرضاء الجميع، وهناك مخارج لبعض العوائق لأنّك اليوم بالحركة والتواصل.

العقرب:

اليوم تشعر بالراحة ولاسيّما في المحيط وتلعب دوراً مهماً في تسوية قضية عالقة أو أمور مالية مشتركة أو مصالحة لكسب التأييد والطريق خالٍ من الحواجز وعليك إعادة النظر ببعض القرارات.. الوقت مناسب لتجد أمنياتك وتتحدى كل المصاعب وإذا كان هناك ضغوط بالمال والعائلة أو مرافقة مريض لكن هناك حلول.. لديك تغيير لكن لاتفكر بالماضي.

القوس:

اليوم أفضل ويجب أن تعطي اهتماماً على صعيد الشراكة ولا تضيع وقتك في الندم ولاتدع طباعك متقلبة، عالج أمورك بالمنطق والمصالحة والتقارب إذا دعت الحاجة، مفاوضاتك مع الشركاء ويمكن أن تشكك بالعواطف والمشاعر، لذلك وسّع دائرة اتصالك والتقي بأشخاص يحصلون على إعجابك حتى تستطيع التشارك واليوم مرهق بسبب المجاملات والتعبير عن الإعجاب.. هناك عرقلة أو مخالفة قانوينة يرجى الحذر.

الجدي:

في الصّباح متوتر وعليك تنظيم أعمالك وطلب مساعدة ولا تعاند وتجنب السهر والإرهاق ويمكن هناك حلول مرضية انتبه على صحتك التزم بمسوؤلياتك وقد تحصل مسألة تستدعيك اليوم يبدو مشوارك إيجابي وترتيب لقرار تنخرط بمهمة أو تنفح على علاقات ومعالم جديدة لكن انتبه من التورط بأمور أنت بغنى عنها.. اليوم لديك عمل كثيراً.

الدلو:

اليوم للوعود والنّجاح ويجب أن تكون متسامحاً ومتفائلاً لأنّه يوم جيد جديد للارتباط والحب وتحقق أهدافاً استثنائية، وهناك علامات استفهام حول أمر جديد لأنّ لديك سهرة ولقاء وتواصل وقد يكون هناك تعاون وتعاطف وتقلب المعطيات لمصلحتك سواء عاطفياً أو أدبياً أو فكرياً تعيش يوم مختلف.

الحوت:

جرّب أن تبقى متيقظاً، قد تطرأ مسألة ملحة تتطلب منك مرونة وحكمة وتتهرّب من مسوؤليات العائلة وجرّب تفادي المشكلات واستفد في مجالاتك الخاصة وابتعد عن المغرضين والأمور المزعجة والجأ إلى المفاوضات، يجب أن تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.