الدنمارك تعتقل 3 إيرانيين بتهمة التجسس لصالح السعودية

جهينة نيوز:

اعتقلت وكالة الأمن والاستخبارات الدنماركية، اليوم الإثنين، ثلاثة أشخاص من المعارضة الإيرانية الارهابية بتهمة التجسس لصالح المملكة العربية السعودية في الدنمارك.

وذكرت الوكالة أن الإيرانيين الثلاثة أعضاء في حركة النضال العربي (الارهابية) ، وأنهم مارسوا أنشطة تجسس لصالح جهاز استخباراتي سعودي خلال الفترة من 2012 إلى 2018.

وأضافت الوكالة الأمنية في بيان لها نقلته "فرانس برس": "من بين أشياء أخرى، جمع الإيرانيون الثلاثة معلومات عن أشخاص في الدنمارك وخارجها، ونقلوا هذه المعلومات إلى جهاز استخبارات سعودي".

وبحسب "رويترز"، اتهمت الشرطة الدنماركية أعضاء حركة النضال العربي (الارهابية) بدعمهم لهجوم في إيران عام 2018، مشيرة إلى اعتقالها مواطن نرويجي من أصل إيراني على صلة بمحاولة اغتيال في العام ذاته.

وأوضحت أن الأشخاص الثلاثة كانوا يخضعون لمراقبة الأمن الدنماركي عن كثب، وأن أحدهم كان هدفا لمحاولة اغتيال تصدت لها الشرطة في عام 2018، مشيرة إلى إصدارها مذكرة اعتقال غيابية بحق عضو في جهاز المخابرات الإيراني للاشبتاه في تجسسه وتورطه في محاولة الاغتيال.