الخارجية الصينية: واشنطن تبث الذعر بشأن فيروس كورونا الجديد

جهينة نيوز:

أكدت الصين اليوم أن الولايات المتحدة ومن خلال موقفها من مسألة انتشار فيروس كورونا الجديد تتسبب بإثارة الذعر ونشره وتمتنع في الوقت نفسه عن تقديم المساعدة اللازمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في مؤتمر صحفي إن واشنطن لم تقدم مساعدة مهمة وكانت أول من قامت بإجلاء طاقم قنصليتها في ووهان وتحدثت عن سحب جزئي لطاقم السفارة وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين حيث منعت جميع الأجانب الذين سافروا إلى الصين خلال الـ 14 يوماً الماضية من دخول أراضيها”.

ولفتت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها تجاه وباء الالتهاب الرئوي الجديد في الصين واتخذت تدابير مفرطة تخالف توصيات منظمة الصحة العالمية مشيرة إلى أن واشنطن لم تتوقف عن بث الذعر “ما يمثل نموذجاً سيئاً جداً”.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي حالة طوارئ صحية منعت خلالها غير المقيمين القادمين من الصين مؤقتاً من دخول أراضيها ما أثار استياء الكثير من الصينيين والأجانب الذين منعوا من الالتحاق بعملهم وجامعاتهم أو من السياحة في الولايات المتحدة.

وأكدت المتحدثة أن الصين تولي اهتماماً بالغاً للأجانب الموجودين في الصين وخاصة تأمين حياة وسلامة مواطني مختلف الدول في ووهان.

وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس زيادة الدعم المالي المخصص لحملة مكافحة الفيروس.