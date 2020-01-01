الجيش يكثف ضرباته على مواقع الإرهابيين في كفرداعل والمنصورة والأتارب بريف حلب

الإثنين, 3 شباط 2020 الساعة 18:26 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يكثف ضرباته على مواقع الإرهابيين في كفرداعل والمنصورة والأتارب بريف حلب

جهينة نيوز:

كثفت وحدات من الجيش العربي السوري ضرباتها على مواقع انتشار وتحصينات التنظيمات الإرهابية غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي وذلك في إطار عملياتها المتواصلة للقضاء على الوجود الإرهابي في هذه المناطق ووضع حد للاعتداءات الإرهابية على المدنيين في الأحياء السكنية لمدينة حلب

وبعد متابعة ورصد تحركات إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات المتحالفة معهم واصلت وحدات الجيش عملياتها في ضرب مواقع الإرهابيين وتحصيناتهم ومحاور تحركاتهم في الأطراف الغربية لمدينة حلب وجنوبها الغربي ونفذت سلسلة مكثفة من الرمايات المدفعية والصليات الصاروخية على مواقعهم في المنصورة وكفرداعل والأتارب التي تشكل رافدا للتنظيمات الإرهابية ومراكز إمداد لهم.

و أسفرت عمليات الجيش عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير تحصينات لهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وحررت وحدات الجيش العاملة بريف حلب الجنوبي الغربي قريتي خلصة والقراصي على محور بلدة خان طومان الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا