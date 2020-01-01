النقابات المهنية الأردنية تطالب بإلغاء معاهدة (وادي عربة)

جهينة نيوز:

طالب مجلس النقابات المهنية الأردنية اليوم بإلغاء اتفاقية الغاز ومعاهدة “وادي عربة” وطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من عمان رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تسمى “صفقة القرن”.

وأعلن المجلس في مؤتمر صحفي اليوم تشكيل لجنة نقابية عليا من أجل التصدي لما تسمى “صفقة القرن” والتعاون مع الأحزاب السياسية في الأردن والاتحادات المهنية العربية لمواجهتها.

وأكد نقيب المحامين الأردنيين ورئيس مجلس النقباء مازن رشيدات ثبات موقف النقابات المهنية إزاء فلسطين المحتلة وقضيتها مبيناً أن اتحاد المحامين العرب سبق أن قرر تشكيل لجنة بالتنسيق مع نقابة المحامين الأردنيين والفلسطينيين لدعم محاكمة ترامب ورئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوصفهما مجرمي حرب والتصدي لأي قرار يمس الحقوق العربية والفلسطينية في فلسطين.

ولفت رشيدات إلى أن بنود ما تسمى “صفقة القرن” التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ليست جديدة بل تعود إلى عام 1994 مشيراً إلى أن ترامب ألغى بإعلانه الصفقة قرارات الشرعية الدولية كلها وأن إعلانه بشأن الجولان السوري المحتل وغور الأردن يمثل أحد أهداف هذه الصفقة.

ومن المقرر أن تقيم النقابات المهنية الأردنية يوم الخميس المقبل مهرجاناً شعبياً ضد ما تسمى “صفقة القرن”.