كأول انفراج دبلوماسي.. نقل 60 مريضاً من مطار صنعاء اليوم

جهينة نيوز:

كشفت مصادر سياسية ومنظمات إغاثة، عن أن رحلات طيران لنقل المرضى ذوي الرعاية الطبية الملحة ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم، وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة ودعم جهود إنهاء الحرب.

وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى بواسطة رحلات طيران من العاصمة.

وأعلن مصدر دبلوماسي عن أن نحو 60 مريضاً من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.

وقال المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة إغاثة، إن المزيد من اليمنيين ما يزالون ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأضاف: ليس هناك ما يبرر معاقبة المدنيين المرضى بمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية.