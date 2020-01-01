اليابان لاتفكر بإلغاء أولمبياد "طوكيو 2020"

جهينة نيوز:

قال رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، اليوم، إن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس "كورونا" على تنظيم أولمبياد 2020.

وأكد آبي أمام لجنة برلمانية: سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية.

من جهتها، قالت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سيكو هاشيموتو، إن منظمي الدورة الصيفية المقبلة "طوكيو 2020" لا يفكرون في إلغائها.

وتستضيف العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ما بين 24 تموز والتاسع من آب المقبلين.