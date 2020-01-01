احتفالاً بعيد ميلاد ابنتها الثاني.. كايلي جينر تنشئ مدينة ملاهي

جهينة نيوز:

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع، كايلي جينر، للعام الثاني على التوالي بعيد ميلاد ابنتها ستورمي من خلال صناعة مدينة ملاهي متكاملة، حيث أطلقت على المدينة اسم "عالم ستورمي"، ورغم تعرّضها لانتقادات شديدة العام الماضي بسبب الحفل الباذخ الذي رجح أنه كلف مئات الآلاف من لكنها نفذت نفس فكرة العام الماضي متجاهلة ردود الأفعال ضدها.

وأظهر فيديو نشرته، جينر، على تطبيق "تيك توك"، شكل مدينة الملاهى، حيث صممت بوابة الملاهي من لعبة مطاطية ضخمة على شكل وجه ستورمي التي أنجبتها كايلي جينر من حبيبها مغني الراب ترافيس سكووت، ودخل الضيوف من مدخل خاص تم تصميمه خصيصاً من أجل الحفل الذي يبدو من الصور والفيديوهات بأنه يتجاوز تكلفة الحفل في عيد ميلاد طفلتها الأول.

وكانت قد كشفت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر أنها كانت ستستأجر الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وأودت بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت وابنته وسبعة آخرين.

وأشارت كايلي إلى أنها كانت تود مفاجأة ابنتها ستورمي برحلة عبر نيويورك بالطائرة الهليكوبتر بمناسبة عيد ميلادها الثاني، لافتةً أنها قامت برحلة من قبل مع نفس الطيار الذى توفي بطائرة كوبي براينت، وذلك في ذكرى عيد ميلاد ابنة أخيها، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.