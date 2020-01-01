موسوي: من حق الدولة السورية تحرير جميع أراضيها من الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن من حق الدولة السورية تخليص جميع أراضيها من الإرهاب، مشدداً على ضرورة احترام الدول الأخرى قرار الدولة السورية بالحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأوضح موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم أن من حق الدولة السورية تحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهاب التكفيري والحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها وذلك في إشارة إلى عمليات الجيش العربي السوري في إدلب وأطرافها.

وجدد موسوي التأكيد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده، لافتاً إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لتسوية الأزمة في سورية، ومشيراً في هذا الصدد إلى أهمية مسار أستانا للتوصل إلى ذلك.

ولفت موسوي إلى أن الوجود الإيراني في بعض دول المنطقة هو استشاري وبناء على طلب حكومات تلك الدول، مبيناً أن بلاده توظف كل قدراتها لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وأن سياستها في هذا الإطار هي سياسة بناء الثقة