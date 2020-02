جائزة جديدة لفيلم "الجوكر".. و"1917" يحصد نصيب الأسد في حفل "بافتا" البريطانية

جهينة نيوز:

اقتنص الممثل الأمريكي واكين فينيكس جائزة جديدة في فئة "أفضل ممثل رئيسي" عن دوره في فيلم "الجوكر" وذلك في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" البريطانية الذي أقيم أمس الأحد.

وفاز فيلم "الجوكر" في المجمل بثلاث جوائز في حفل أمس وهي "أفضل ممثل" و"أفضل كاستنغ" و"أفضل موسيقى تصويرية".

وتعد هذه هي ثالث جائزة رئيسية يفوز واكين فينيكس بها عن فيلم "الجوكر" بعد حفل "غولدن غلوب" وحفل "نقابة ممثلي الشاشة" ليكون بذلك الأقرب للفوز بنفس الجائزة في الحفل الأكبر "أوسكار" المقام في 9 شباط الجاري.

وحصد فيلم المخرج سام منديز "1917" نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، إذ نال 7 جوائز، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وهذه أول مرة يفوز فيها "منديز" بجائزة الأكاديمية البريطانية وذلك خلال حفل أقيم مساء يوم الأحد.

كما فاز الفيلم الدرامي بجائزة الفيلم البريطاني الأبرز وجائزة أفضل صوت وأفضل تصميم إنتاجي وأفضل تصوير سنيمائي، كما فاز بفئات المؤثرات البصرية الخاصة.

وخرج فيلم "الأيرلندي" (The Irishman) للمخرج مارتن سكورسيزي من إنتاج شركة "نتفليكس"، الذي تم ترشيحه للفوز بعشر جوائز خاوي الوفاض.

وفازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كمحامية طلاق في فيلم "قصة زواج" (Marriage Story)، من إنتاج "نتفليكس".

وفاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ذات مرة في هوليوود" (Once upon a Time in Hollywood).