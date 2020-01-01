أبراج 3 شباط مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص:

مولود 3- شباط: يحب النضال من أجل أهدافه ولايحب الوعود ولا الوحدة ويكره الزيف والمثاليات ولديه شخصية جذابة وقوية وصريح ونشيط يحب الظهور، يبحث عن الحقيقة وقادر على تغيير آرائه إذا قدمت له الدلائل القاطعة على أخطائه ولديه رؤية واضحة.. هناك إشارات محدودة للتعب في الصحة أو العمل، بذل الكثير من الجهد والنجاح وهناك خلاف مالي يعود من تركة أو تعويض وانتقال إلى مسكن أفضل وبيع وشراء أو تغيير في العمل. حظاً سعيداً.

الحمل: في الصباح تكون محظوظاً.. لا تضيع وقتك بالمصروف الزائد واحتمال الفرصة قادمة، بانتقال القمر إلى الجوزاء تزداد رغبتك بالسفر، ويبقى التفكير مشغولاً بحسابات مستقبلية وتزداد الرغبة بمشاركات اجتماعية وتدخل أجواءاً فيها فوائد فكرية لكن يجب الأخذ بالحسبان أن التهرب من المسوؤليات ممنوع فاحتمال أن يكون هناك رحلة قصيرة، وهناك فرصة لتثبيت أوضاعك.. راقب تحركاتك لأن هناك مفاوضات تشتهيها وقد تحصل عليها، لذلك اليوم تتخطى المصاعب بأمل وتفاؤل.

الثور:القمر في برجك حتى الظهيرة ويشحنك بطاقة ممتازة من النشاط والحماس وتكتشف بعض الحقائق حول أمور شككت فيها في المراحل السابقة، وتميز بين الصديق والعدو لكن انتقال القمر من برجك إلى الجوزاء يجعلك تهتم بنفسك أكثر وتتطلع بجدية أكثر نحو المستقبل وتحتوي الفترة القادمة على حسابات مادية ورغبة بالكسب والمحافظة على الممتلكات وقد تعرض عليك بداية جديدة ادرسها جيداً وأجّل الحسابات المالية لأنه من الممكن أن يكون لديك دفع أموال وتذهب بطريق الانقلاب على بعض الأمور المالية مساءً.

الجوزاء: في بحر النهار هناك ملل وعدم انسجام مع الأجواء التي تعيشها والأفضل لك أن تحاول التغيير وأن تعيش بداية جديدة وخاصة ساعات بعد الظهر، لأنّ القمر لديك وسوف تدخل مرحلة من النشاط التدريجي والتغير المفيد وستتحسن صحتك مهما كان الوضع صعب وستحاول التغيير على المستوى الشخصي وتبدأ معالجة مواضيع من رؤية واقعية وأسلوب متفائل وتزداد جاذبيتك.. وعند المساء ستكون في حالة جيدة.

السرطان: لاتخلو أمورك من أشياء جيدة وطلب مساعدة من الأصدقاء.. وتعيش جواً مندفعاً بالتفاؤل ويبدو أن أجواء الأصدقاء جيدة وتبدأ مشروع استثنائي، لكن انتقال القمر إلى الجوزاء يحذرك من أن تجعلك الفترة القادمة في ذكريات حزينة أفضل شيء يمكن أن تفعله هو أن تبقى ضمن أجواء الروتين لأن المساء يحمل لك تطورات مفاجئة ومربكة فخذ حذرك.

الأسد: تضعف جهودك أمام المهام الكثيرة في المهنة وعليك أن تظهر بصورة جميلة للعمل، أما في المساء فيتحسن وضعك واليومين القادمين مليئين بالنشاط الاجتماعي وتتلقى مساعدات من الأصدقاء في موضوع مهم بالنّسبة لك يقترب منك المخلصون وتحقق أمنية عن طريق الرفقة والأصدقاء وهناك تطورات مفاجئة وإيجابية ومن الممكن أن تتخطى المصاعب عند المساء، وقد يكون هناك قدر مكتوب تتكيف فيه مع الأجواء في سهرة أو لقاء.

العذراء:من الصباح طموحاتك جيدة بإلغاء الأحزان، هناك اتصال أو سفر، وتزداد ثقتك بنفسك ويزداد حدسك قوة، ولديك حركة واتصالات وقد تحصل على فرصة تثبت أوضاعك وتذهب بعيداً بأحلامك والمساء تقدم صورة إيجابية عن أصحاب السلطة سواء في العمل أو البيت، ولا تؤجّل أعمالك ولا تعتمد على الآخرين لأنك قد لاتحصل على نتيجة جيدة.. تعامل بشكل طيب مع الزملاء لأن هناك غرباء في محيطك أو زيارة طبيب أو استفزاز لك في المساء أو تعامل بغير لغتك أو لهجة غير لهجتك.

الميزان: من الصباح لاتنجرّ وراء مشاعر تجعلك بأجواء حزينة وحافظ على صحتك وصحة المقربين ولا تبخل بمساعدة من يطلب العون منك رتب أمورك جيدا لأنك ستتكيف مع الأجواء أكثر وتشعر أنك على طريق جديد وانقلابي، هناك حركة بسبب انتقال القمر إلى الجوزاء، أما في المساء فستكون في أماكن تهتم بالثقافة كوجود طلاب وهناك حركة تواصل وزوار .. خطواتك جيدة في المساء.

العقرب: في الصباح لاتنجرف وراء مشاعر تسبب لك أجواء حزينة وحافظ على وضعك وهناك ضغط من الشركاء للانتقادات ولا ترد عليهم بصورة سلبية بل كن هادئاً واستوعب موقفهم أكثر.. في المساء مواقفك تجرّك إلى عالم الذكريات وعالم المال المشترك وتصل إلى نتائج إيجابية يرضى عنها ضميرك، وقد تتبع برنامج توفير أو برنامجاً يسيّر أعمالك التي تريد تنفيذها.. في المساء الأجواء إيجابية كثيراً.

القوس:في فترة الصباح تزداد ضغوط العمل وتكثر التزاماتك وتنقلاتك، لذلك لاتهمل عنصر الوقت وانجز ماهو مهم ولا تهمل صحتك ولا تعاند الناس بشؤونك الخاصة، في المساء هناك تركيز على شراكة وقد تقابلك بعض المنغصات، لذلك كن مرناً أو دبلوماسياً مع شركاء العمل أو العاطفة وتطل على لقاء قد يكون عادياً أو غير عادي على مستوى الشراكة.. يجب أن تنتبه من النعرات والحساسيات في المساء.

الجدي:

لاتزال الثقة موجودة ببحر النهار والطاقة تعطيك حظوظ احتمال ربح مادي أو معنوي من خلال إنجاز تقوم به ويقترب منك الحظ، قد تغير مكان إقامتك، لكن انتقال القمر إلى الجوزاء يحذرك من إهمال صحتك، وبعد الظهر نظّم عملك ووقتك، وقد تؤجل عملاً أو تتضارب المواعيد والأعمال في المساء وقد تعيش بلبلة بسبب الأعمال التي تنتظرك وتضطر أن تدافع عن نفسك.

الدلو:

يحمل نهارك متطلبات والتزامات تجاه العائلة، اهتم بمنزلك أكثر وانجز الأعمال التي أجلتها، ولاتضيع الفترة القادمة لأنها إيجابية والحظ يدعمك وتزداد العواطف والرغبة بالسهر والتأمل بالأحداث القديمة وربطها ببعضها البعض.. لاتخلو الفترة القادمة من ربح مادي أو معنوي وفي المساء الأجواء إيجابية للحركة سواء عائلياً أو اجتماعياً.

الحوت:

نهارك فيه استقبالات وزوار وسفرة قصيرة وحجتك الكلامية قوية جداً وغالبية أحاديثك تكون أنت الأقوى فيها، وفي المساء يزداد الاحتكاك بالعائلة فكن مرناً ولاسيما مع الأم، وإن كنت طالباً أقول للبعض كونوا حذرين وللبعض الآخر هناك تعامل تجاري.. انتبه على صحتك يامولود برج الحوت، أما في المساء فقد تتعرض لبعض العراقيل أو يحصل تغير في الاتجاهات.