جريمة شنيعة في السويداء والقاتل يُكشف رغم كل الاحتياطات

جهينة نيوز:

ألقت شرطة ناحية جرمانا القبض على المدعو “فريد. ف” من أهالي محافظة السويداء، بتهمة قتله امرأة وتفجيره قنبلة بجثتها لإخفاء معالمها.

وفي تفاصيل الحادثة، عثر مخفر شرطة سليم في السويداء على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية بأحد الطرق الزراعية ومعالمها مشوهة، ولا تحمل أي بطاقة تدل على شخصيتها، ولم يتمكن أي من سكان المنطقة من التعرف عليها.

وخلال التحري حول الحادثة، تبيّن أن المواطنة “س.ح” من سكان جرمانا، تغيبت عن منزلها في ظروف غامضة، حيث أشارت أصابع الاتهام إلى “فريد.ف” الذي كان يقطن معها، وبينهما معاملات تجارية بينها بيع وشراء منزل لها من خلاله.

واعترف “فريد. ف” بأنه أقدم على قتلها بعد أن استدرجها إلى محافظة السويداء بحجة زيارة المعالم الأثرية، ليأخذها إلى مكان خال ويقوم بخنقها وسلب كل البطاقات التي قد تدل على شخصيتها، ثم يفجر قنبلة بجثتها ليصعب التعرف عليها.

وبحسب اعترافات القاتل، فإن هدفه من الجريمة الاستيلاء على منزلها التي قامت بتسجيله باسمه لينوب عنها في معاملة نقل الملكية كونها كانت تثق به.

وبعد قتلها مباشرة، عاد “فريد. ف” إلى جرمانا ليبيع المنزل سبعة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية، وقام بإخفاء مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية في منزله، كما اعترف بقيامه بحرق وإتلاف البطاقة الشخصية للمغدورة، وسرقة جوالها وبيعه.

وتم استرداد مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية من منزله والتحرز عليه، وسيتم تقديم القاتل إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

المصدر : وزارة الداخلية