تنظيم "القاعدة" يزعم انه مسؤول عن إطلاق النار في قاعدة فلوريدا الأمريكية

الأحد, 2 شباط 2020 الساعة 22:26 | سياسة, عالمي

تنظيم

جهينة نيوز:

زعم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" انه مسؤول عن هجوم قتل فيه 4 أشخاص مع المهاجم، في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا ديسمبر الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد جاء في التسجيل الصوتي الذي نشره التنظيم في اليمن، اليوم الأحد: "نبارك لأمتنا المسلمة ونتبنى عملية الشهيد البطل الفارس المغوار محمد بن سعيد الشمراني".

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التحقق من مدى مصداقية هذا التسجيل.

و يذكر ان تنظيم القاعدة و داعش الارهابيان لطالما تبنيا عمليات لا علاقة لهما بها بهدف الدعاية.


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