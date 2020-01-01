الداخلية: ضبط شركة لتجارة واستيراد قطع السيارات في حماة تتعامل بغير الليرة

جهينة نيوز:

ضبط فرع الأمن الجنائي بحماة شركة لتجارة واستيراد قطع السيارات في المحافظة تتعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أنه بعد تحري الأمن الجنائي مقر الشركة المذكورة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثر فيها على مبلغ ثمانية وستين ألفا ومئتين وعشرين دولاراً أمريكياً ومبلغ أربعة وعشرين مليونا ومئتين وسبعة وتسعين ألف ليرة وتم ضبط وثائق مدون فيها قيام الشركة بدفع مبالغ مالية لعدة أشخاص بالدولار الأمريكي.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع صاحب الشركة المقبوض عليه والمحاسب اعترفا بتعامل الشركة بغير الليرة وتسعير السيارات وفق سعر الدولار بالسوق السوداء وتحويل مبالغ مالية خارج سورية بطرق غير قانونية لافتة إلى أنه تم التحرز على جهازي كمبيوتر ومجموعة من الوثائق.

وبينت الوزارة أن المبالغ المصادرة سلمت إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.