إصابة فتاة بجروح بليغة جراء اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة

جهينة نيوز:

أصيبت فتاة بجروح بليغة نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة.

و سقطت قذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة مصدرها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأطراف الغربية من المدينة تسببت بإصابة فتاة بجروح بليغة ووقوع اضرار مادية بالممتلكات, فيما تم تم نقل الفتاة إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج اللازم.

واستشهد في الـ 26 من الشهر الماضي مدنيان جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بصاروخ على حي جمعية الزهراء عند الأطراف الغربية لمدينة حلب.

وردا على اعتداءات التنظيمات الإرهابية المتكررة بالقذائف المتنوعة ورصاص القنص وغيرها من الوسائل الإجرامية على المدنيين في الأحياء السكنية في مدينة حلب تواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها القتالية في ملاحقة فلول الإرهابيين في الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب والقضاء عليهم ووضع حد لجرائمهم بحق المدنيين.