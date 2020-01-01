مظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا لما تسمى (صفقة القرن)

جهينة نيوز:

شارك آلاف الفلسطينيين في عدة مدن بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر اليوم في مظاهرات احتجاجية رفضاً لما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والنيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المشاركين في المظاهرات التي انطلقت في الخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية واريحا وجنين وسلفيت وطولكرم رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات تندد بالصفقة المشؤومة والانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي ورددوا شعارات تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ومواصلة المقاومة حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي قطاع غزة المحاصر شارك آلاف الفلسطينيين في مظاهرات شعبية غاضبة رفضا لـ “صفقة القرن” ورفعوا العلم الفلسطيني واللافتات الرافضة للصفقة مشددين على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة ومؤكدين أن “فلسطين ليست للبيع أو المساومة”.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية الثلاثاء الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر مظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للصفقة المشؤومة وتأكيداً على مواصلة النضال حتى إسقاطها وكل المؤامرات الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.