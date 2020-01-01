وحدات الجيش تحرر قرية خلصة على محور خان طومان بريف حلب الجنوبي

الأحد, 2 شباط 2020 الساعة 20:44 | شؤون محلية, أخبار محلية

وحدات الجيش تحرر قرية خلصة على محور خان طومان بريف حلب الجنوبي

جهينة نيوز:

حررت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حلب قرية خلصة على محور بلدة خان طومان الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

و بعد ساعات من إحباط وحدات الجيش لهجوم كبير نفذته مجموعات إرهابية على المحور الغربي لمدينة حلب وتدمير 4 عربات مفخخة لهم واصلت وحدات الجيش عملياتها على تحصينات ونقاط انتشار الإرهابيين في قرية خلصة انتهت بتحرير القرية وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

و واصلت وحدات من الجيش عملياتها ضد تجمعات وتحصينات الإرهابيين على محور خان طومان/زيتان وتخوض اشتباكات مع المجموعات الإرهابية على مشارف بلدة زيتان شرق الطريق الدولي حلب/حماة.

وحررت وحدات الجيش في الأيام القليلة الماضية عدة مناطق بينها خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها وذلك في إطار عملياتها لوقف جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة على المدنيين وإنهاء الوجود الإرهابي من كل الأراضي السورية.


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