تنسيقيات المسلحين تنشر مقطع فيديو لإستهداف الإعلاميين بصاروخ موجه بريف حلب الجنوبي

الأحد, 2 شباط 2020 الساعة 20:02 | شؤون محلية, أخبار محلية


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