طهران: السعودية تمنع إيران من حضور اجتماع التعاون الإسلامي حول "صفقة القرن"

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، ان السعودية منعت مشاركة وفد ايران في اجتماع لبحث "صفقة القرن" في مقر منظمة التعاون الاسلامي بجدة.

وقال عباس موسوي: ان الحكومة السعودية منعت مشاركة وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع لبحث خطة "صفقة القرن" في مقر منظمة التعاون الاسلامي في جدة.

وأوضح موسوي انه إثر الاعلان عن الخطة الصهيونية المسماة "صفقة القرن" من قبل الرئيس الاميركي، تقرر وبدعوة من السلطة الفلسطينية والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية في هذه المنظمة على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء يوم الاثنين 3 شباط/فبراير 2020 في مقر الامانة العامة للمنظمة بمدينة جدة في السعودية، لبحث هذه الخطة واتخاذ الموقف بشأنها.

واضاف: رغم ان الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي وجه الدعوة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها احد الاعضاء الفاعلين في المنظمة للمشاركة في اجتماع جدة، الا ان الحكومة السعودية - التي تستضيف الامانة العامة للمنظمة في جدة – وفي انتهاك صريح لالتزامات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية، وحتى الساعات الاخيرة قبل عقد هذا الاجتماع، امتنعت عن إصدار التأشيرات لوفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة حسين جابري انصاري، مساعد وزير الخارجية الايراني.

وتابع: ان وتيرة عدم إشراك الوفود الممثلة لبعض الدول الاعضاء بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماعات ومؤتمرات منظمة التعاون الاسلامي التي تعقد في مقر أمانتها العامة في جدة، قد تصاعدت من قبل السعودية في الاشهر الاخيرة.

وأكمل: ان هذا التوجه من قبل السعودية واجه انتقادا من قبل بعض الدول الاعضاء التي اتهمت هذه الدولة بسوء استغلال استضافة هذه المنظمة الدولية ومصادرتها من اجل تحقيق مآربها السياسية.

وأردف موسوي ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن ارسالها مذكرة احتجاج رسمية الى الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، والتي سيتم توزيع نصها بين اعضاء المنظمة ايضا، وضمن اشارتها الى استغلال السعودية لاستضافة مقر المنظمة لوضع العراقيل في ممارسة نشاطاتها، بما في ذلك وضع القيود امام المشاركة الحرة للدول الاعضاء في اجتماعات المنظمة بجدة وخاصة في موضوع هام كالقضية الفلسطينية، تعلن أن لياقة هذا النظام للاستمرار في استضافة مقر منظمة التعاون الاسلامي أصبحت مورد شك بشكل جاد.