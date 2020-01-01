ايران تعلن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي التام في جميع مجالات الدفاع الجوي

جهينة نيوز:

اعلن قائد مقر الدفاع الجوي في شرق ايران العميد ارسلان برويز، عن الوصول الى الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع مجالات ومهمات الدفاع الجوي.

وافادت وكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية ان العميد برويز قال في تصريح له اليوم الاحد على هامش معرض معدات الدفاع الجوي ايرانية الصنع، ان جميع المعدات المعروضة في هذا المعرض هي وطنية ومصنعة على يد الخبراء الايرانيين في مجال الدفاع الجوي وبتعاون الشركات المعرفية.

واوضح بان المعرض يتضمن غرفة القيادة والسيطرة والاسناد القتالي والخدمات العلاجية ومعدات الدفاع الجوي وطنية الصنع.

واعتبر العميد برويز سماء ايران بانه الاكثر امنا في منطقة غرب اسيا واضاف، ان منطقة الدفاع الجوي في شرق ايران رغم اتساع نطاقها تعد واحدة من اكثر الاجواء امنا وقد بلغنا مرحلة بحيث يمكننا رصد مئات الكيلومترات ابعد من حدود البلاد الجوية.

واكد قائلا، انه على اعدائنا ان يعلموا باننا وفي جميع المجالات والمهمات المختلفة للدفاع الجوي ومنها مرحلة الكشف قد بلغنا الاكتفاء الذاتي الكامل في تجهيز وتصنيع انواع الرادارات بمختلف الذبذبات والمديات.