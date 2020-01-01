شرطة لندن تعلن عن عمل إرهابي جنوب المدينة

جهينة نيوز:

دعت الشرطة البريطانية، المواطنين، اليوم الأحد، لتجنب منطقة ستريتم جنوب العاصمة، لندن، فيما تتعامل مع حادث لم تحدد طبيعته، في وقت تحدثت وسائل إعلان عن حادث إطلاق نار.

وذكرت شرطة لندن عبر تويتر أن "أجهزة الطوارئ تتعامل مع واقعة في ستريتم"، داعية المواطنين إلى "تجنب المنطقة".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام بريطانية عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن رجلا قد أطلق عليه النار، مع سماع ثلاث طلقات نارية بالمنطقة.

وأوضحت الشرطة أنها أطلقت النيران على رجل وتعرض عدة أشخاص للطعن والواقعة صنفت عملا إرهابيا.

المصدر: وكالة سبوتنك