كوريا الشمالية: ليس لدينا إصابات بفيروس "كورونا"

جهينة نيوز:

أعلنت كوريا الشمالية عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا بين مواطنيها.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية قول مسؤول إن البلاد ليس بها أي إصابات بفيروس كورونا المنتشر في الصين وعدة دول أخرى.

وقال سونغ إن بوم المسؤول بوزارة الصحة إن عدم وجود حالات مصابة "ليس مبررا للتراخي في جهود الوقاية".

وتابع "لا يجب أن نشعر باطمئنان زائد لمجرد عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في بلادنا.. علينا تعزيز الوعي العام بين المواطنين والعمل معا من أجل الوقاية".

قالت منظمة "الصحة العالمية"، صباح اليوم الأحد 2 شباط، إن معظم الدول ستكون مجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" الجديد خلال أسبوع.

وأشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لما نقلته قناة "العربية"، إلى أن المنظمة خصصت 4 معامل في المنطقة جاهزة للكشف عن "كورونا".

وقال المكتب الإقليمي، إنه لا ضرورة لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة "كورونا".