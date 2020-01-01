إصابة عدد من إعلاميي قناتي العالم والكوثر باستهداف الإرهابيين لهم خلال تغطيتهم عمليات الجيش بحلب

جهينة نيوز:

أصيبت مراسلة قناة العالم ومصورا قناتي العالم والكوثر خلال تغطيتهم عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.

واكدت سانا اصابة مراسلة قناة العالم ضياء قدور ومصور القناة إبراهيم كحيل ومصور قناة الكوثر صهيب المصري جراء استهداف المجموعات الإرهابية لهم خلال تغطيتهم عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.

وأصيبت مراسلة قناة “روسيا اليوم” في سورية وفاء شبروني في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أثناء تواجدها في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى استهداف الطواقم والكوادر الإعلامية في محاولة لمنعهم من نقل حقيقة إجرامهم النابع من فكرهم الظلامي وخسائرهم واندحارهم خلال عمليات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة.