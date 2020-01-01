مقتل جندي للاحتلال الامريكي في دير الزور في سورية

جهينة نيوز:

أقرّت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، بمقتل أحد جنود الاحتلال الامريكي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في ما زعمت أنه حادث بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من ليل السبت ونقلته مواقع إلكترونية “العريف في الجيش الأمريكي أنطونيو مور، قتل خلال حادث أثناء إجراء عمليات تطهير لأحد الطرق في دير الزور، شرقي سورية، يوم الجمعة 24 كانون الثاني/يناير”، مضيفة “أن الحادث لا يزال قيد التحقيق”.

وأشار البيان إلى أن مور يبلغ من العمر 22 عاما، وينحدر من ولاية كارولينا الشمالية، حيث سبق أن عين في كتيبة هندسية تابعة للواء المهندسين 411 في تلك الولاية، من دون إيضاح كيفية مقتله بدقة.

و يذكر ان المقاومة السورية في الجزيرة غالباً من تستهدف قوات الاحتلال الامريكي في شرق سوريا و نادراً ما يعترف الاحتلال الامريكي بقتلاه.