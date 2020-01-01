عودة حوالي 900 مهجر إلى سورية خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

جهينة نيوز:

أفاد مركز المصالحة الروسي بأن حوالي 900 شخص عادوا إلى سورية من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 877 مهجرا إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 244 مهجرا (73 امرأة و124 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 633 شخصا (190 امرأة و323 طفلا).

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الروسي قام خلال 24 الساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين حيث تم من خلالهما:

- إيصال 800 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 3 أطنان إلى أهالي إحدى القرى بريف الرقة.

- إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.825 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة.

كما قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 3.1 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.