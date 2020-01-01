بكلفة ملياري ليرة ويؤمن 700 فرصة عمل.. مشروع تشاركي بين مجلسي المدينة والمحافظة بالسويداء

جهينة نيوز:

في إطار التشاركية بين مجلس مدينة السويداء ومجلس المحافظة تم امس التوقيع على اتفاق بحضور محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي لاقامة مشروع استثماري لصالح الجانبين.

واشار رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الاشقر نقلا عن صحيفة الثورة إلى ان المشروع الذي سينفذ على مساحة ١١٣ دونماً، هو عبارة عن مول تجاري يمتد من مديرية سياحة السويداء جنوباً باتجاه دوار الباسل على جانب الطريق من جهة اليمين ويشمل مقاسم صناعية ومولاً تجارياً وخدمياً وحديقة عامة تتضمن مسرحاً وألعاباً للأطفال ومطاعم للمأكولات السريعة.

ويعتبر المشروع الأول من نوعه في سورية من حيث خلق مشاريع تنموية تشاركية بين المجلسين والتي تعود بالفائدة على الموازنة المستقلة لكليهما وبالتالي على تطوير الخدمات التي تهم المواطن.

وقد روعي في المشروع تخديم كافة شرائح المجتمع مع الاهتمام بذوي الاحتياجات، ولفت الأشقر الى ان الاتفاق ينص على ان يقدم مجلس المدينة العقارات اللازمة لذلك والتمويل يكون من قبل مجلس المحافظة، والتكلفة التقديرية الاولية للمشروع تصل إلى أكثر من ملياري ليرة سورية ويؤمن ٧٠٠ فرصة عمل بالحد الأدنى، وبين الأشقر ان مجلس المدينة أعد الدراسة اللازمة والجدوى الاقتصادية للمشروع ، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلسين لاعداد المخططات اللازمة للبدء بالعمل في وقت قريب.

محافظ السويداء أشار إلى أهمية هذه المشاريع التي تحقق الهدف من الإدارة المحلية في خلق المشاريع التي تؤمن الموارد الذاتية، مؤكداً على أهمية انتشارها على ساحة المحافظة.