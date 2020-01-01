موسكو: على واشنطن وبغداد أن تتخذا بنفسهما قرار سحب القوات الأمريكية من العراق

الإثنين, 27 كانون الثاني 2020 الساعة 13:22 | سياسة, عالمي

موسكو: على واشنطن وبغداد أن تتخذا بنفسهما قرار سحب القوات الأمريكية من العراق

جهينة نيوز:

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين بأنه يجب على واشنطن والعراق التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد.

وقال ريابكوف للصحفيين "إننا ننطلق دائما من حقيقة أن مسألة وجود قوات من دولة أخرى داخل أراضي أي بلد يتم تحديدها أساسا في العلاقة بين سلطات هذا البلد والدولة التي ترسل هذه القوات".

وتابع ريابكوف "الظروف تتغير وسلطات البلد المضيف عدلت موقفها، وبناء عليه، ينبغي على الجانب الآخر أن يستجيب بطريقة مناسبة".

وحول قصف السفارة الأمريكية في بغداد، قال ريابكوف "أمن أي هيئة دبلوماسية من دون شك يجب أن يكون مؤمنا. ولا يجب الخروج عن هذه القاعدة".

يذكر أن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء الأحد، على المنطقة الخضراء "بدون خسائر"، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني، فيما أكد مصدر أمني أن أحد الصواريخ أصاب مبنى السفارة الأمريكية، وفقا للسومرية.


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