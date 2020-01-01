احتجاجا على العدوان على اليمن .. مظاهرات مناهضة للإمارات والسعودية بلندن

جهينة نيوز

احتشد اليوم الأحد عشرات النشطاء في لندن في ساحة ماربل آرش تضامنا مع ضحايا اليمن جراء العدوان ومطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف هذا العدوان المستمر منذ أعوام.

ورفع المحتشدون يافطات تندد بالعدوان على اليمن وتدعو الحكومة لوقف التعامل العسكري وصفقات الأسلحة مع الإمارات والسعودية.

كما قام النشطاء بتوزيع منشورات توضيحية توضح الانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن حيث أدت إلى قتل وجرح الآلاف وتشريد الملايين إضافة إلى المجاعة والأمراض.

ودعت “الحملة الدولية من أجل العدالة” ومقرها لندن خلال الاعتصام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد انتهاكات الإمارات والسعودية وحربهما في اليمن، وإلى إثارة القضية في كل المحافل الدولية ووضع حد عاجل لهذه الممارسات والانتهاكات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وتخلل الوقفة الاحتجاجية أيضا كلمات ألقاها النشطاء أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ومنددين بالحرب وداعين الحكومة والسياسة في بريطانيا العمل بكل حزم لوقف الحرب الدائرة في اليمن.