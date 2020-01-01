أبراج الاثنين 27 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٢٧/ ١: شخص منهجي وفعال، يهمه ان يكون فعالا في جعل العالم يكون مكانا افضل، يعطي افضل ما عنده، يمضي سنين في تطوير كفاءته، يبدو اكبر مما هو عليه بالعمر، يرتسم على وجهه تعابير الكآبة، ميزته حسن الدعابة الساخرة لديه، طموح وليس متسرع، تأخذ وقتك بخطواتك الثابتة نحو القمة، الاشهر القادمة من السنة انت على موعد تعارف مع وجه جديد وجيد على صعيد عاطفي، للبعض طموح الى اقصى الحدود، تستفيد من قوتك البدنية، عروض مالية تعرض عليك، استثمارات جيد وسفر وحظ سعيد

الحمل: الدنيا يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يسير عكس ما تشتهي، انتبه لصحتك، لا تسرف في استعمال طاقتك، ابتعد عن التوتر والقلق تجنب الوساوس، تاخذ قسط من الراحة، يكون لديك قوة اقناع، صعوبة وضياع وتآمر، لديك شيء اجله، ريح اعصابك، انتبه لا تضيع الفرصة من يدك

الثور: جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجالك المهني، تعتمد على الاصدقاء او زملاء .مخلصين قادرين على مساعدتك في الانطلاق وتأمين العون المادي، بإمكانك المصالحة بعد خلافات، تحقق احلامك ودعوات وحضور حفلات ومناسبات، دعوات ونشاطات واصدقاء

الجوزاء: تجد نفسك مضطرا للاحتكاك بأوجه جديدة مهنيا، مما يضعك بظروف تتطلب التركيز على عملك، استنفر جميع امكانياتك وتعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين فيك، كن حذر في العمل مع الغرباء او نزلة اسواق او الامور الاستشفائية

السرطان: تتجدد عندك الرغبة بالاتصالات او توسيع الأفق، انس الماضي وافتح قلبك للتجديد، الاحوال كلها، عندك أشياء حافلة بين العمل ومتطلبات حياتك الشخصية، حاول ان تأخذ بعين الاعتبار كل مبالغة وخاصة اليوم معاييرك عالية في عملك

الاسد: انتبه وركز على امورك المالية، تبدا بمشروع يستهويك، اليوم لديك تحدي لا تتكل على الحظ فقط، اعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة لتحقق الحظ، يوم للهموم المادية حاول أن تعمل ضبط ميزانية، احتمال تنهمك بحسابات لذلك حافظ على الثقة واعمل على طريقة الهر الذي ينام بعين مغلقة والثانية مفتوحة المادي، تحصل على النتائج المفيدة وتركيزك على المال

العذراء: تدعم علاقتك مع الشركاء، تستعيد عزيمتك او تبحث عن شخص ما مناسب وتتوصل معه لاتفاق ولحلول ايجابية، لكن انتبه قد تسجل بعض الخلافات من وقت لآخر مما يعلو صوتك، ركز على الشراكة، نهار للشراكة

الميزان: تتمتع بدوافع ذاتية وعملية وتسلك طريقة مرحة وصاخبة بحياتك، وهذا ينعكس عليك سلبا باتجاهين نفسي وصحي، لا تؤجل عمل ولا تفكر بانسحاب، تشارك هوايات وتحصل على مساعدة، حاول ان تسترخي لديك الكثير من العمل

العقرب: تحب مساعدة الاخرين وطبعك ودود لذلك نهارك على محمل الجد، تمتلك المعايير العالية بجدارة تبدو واثقا من نفسك بجدارة، مهارات لخدمة الاخرين تضع النقاط على الحروف وتكسب حب الحبيب، كل المؤشرات تدل على انك بموقع قيادي وتفرض شروطك وقد يكون لديك حظ او زيارةفيها اولاد

القوس: زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية واثارة الخلافات، تحتاج لدواء صحي وتنشغل باكثر من عمل مع العائلة، تعطيلات وامور منزلية او عائلية او عقارية، تجد نفسك مشغولا وتتابع شؤونك، عليك الايمان بقدراتك، يوم مناسب لعقد صفقة عقارية في منزلك، انتبه لامورك البيتية، تعصيب ومخالفة قانونية

الجدي: تتميز بالتبلور بالحالة الفكرية والذهنية والشخصية، يسمح لك بالاستفادة من شخصيتك وتزداد نسبة اتصالاتك مع من تحب من اخوة او جيران، لا تهدر طاقاتك وتضل مقاصدك بل على العكس حاول ان تقوي علاقاتك وتسلك طريق للرجعة، حظك جيد اليوم

الدلو: حساس نوعا ما، تقلق وتستنفر حول الامور المالية، تصعب عليك الامور، تتراكم المصاريف، على الرغم من جهودك لضبط الميزانية، القمر بالحوو تزيد من مصاريفك الغير متوقعة، تجنب شراء الحاجيات غير الضرورية، اجل قسم منها، اشياء ضائعة، امور مالية وهدايا ومكاسب، نهار فيه ابداع وفوضى مالية

الحوت: القمر ببرجك، تعبر عن ذاتك ولديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، وضعك يتغير للافضل، ثقتك بنفسك تزداد، لا تتردد بالتعبير عن نفسك في مجال اجتماعي، ستنجح بلقاء شخص حول موضوع وتتبادل الاعمال المفيدة، انجذاب للطرف الاخر لذلك عندك سيطرة جيدة