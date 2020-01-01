وحدات الجيش تحرر قرى بريف إدلب وتقطع الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب

جهينة نيوز

طهرت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم بلدات معر شورين والزعلانة وقرية الغدفة وقرية الدانا غرب الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب بريف إدلب الجنوبي لتقطع طريق امداد الارهابيين من سراقب الى معرة النعمان.

و أفادت مصادر ميدانية لجهينة نيوز بأن وحدات الجيش سيطرت على قرية الدانا غرب الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب و قطع طريق امدادات الارهابيين بعد أن دحرت تنظيم جبهة النصرة الارهابية و التنظاميات المتحالفه معه.

و في وقت سابق من مساء اليوم طهرت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم بلدتي معر شورين والزعلانة وقرية الغدفة بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين منها .

و يذكر ان بلدة الدانا تعتبر من كبرى معاقل تنظيم جبخة النصرة الارهابي في ريف ادلب الجنوبي.