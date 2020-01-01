الرئاسة الفلسطينية:القدس عاصمة أبدية لفلسطين و(صفقة القرن) لن تمر

جهينة نيوز

جددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على رفض كل القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي والداعمة للاحتلال الإسرائيلي مشددة على أن “صفقة القرن” لن تمر وستبقى مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله اليوم إن إعلان واشنطن عن تطبيق “صفقة القرن” يعطي الضوء الأخضر للاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستيطانية لتهويد القدس المحتلة مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف في وجه المخططات الأمريكية والإسرائيلية واتخاذ خطوات جدية لمواجهة “صفقة القرن” وأي مخطط ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية.

ودعا أبو ردينة إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني لإفشال كل المؤامرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية