اختلاف درجة الحرارة بين مدينتين في ايران بلغ 51 درجة

جهينة نيوز

بلغ الاختلاف في درجة الحرارة بين مدينتين في ايران 51 درجة مئوية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ومن المعروف عن ايران وجود مناطق باردة جدا واخرى بادرة ومعتدلة وحارة نسبيا في فصل الشتاء فيما تكون هنالك مناطق باردة نسبيا ومعتدلة واخرى حارة جدا في فصل الصيف.

ويبلغ الفارق في درجات الحرارة عادة بين مدينتين في ايران ما بين 30 الى 40 درجة مئوية في غالبية ايام العام الا ان الفارق بلغ يوم امس 51 درجة.

ففي مدينة سراب بمحافظة اذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب ايران والتي تعد من المناطق الباردة في ايران، بلغت درجة الحرارة القصوى 8 تحت الصفر ودرجة الحرارة الدنيا 24 تحت الصفر.

اما مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان فقد بلغت درجة الحرارة فيها 27 درجة مئوية اي ان فارق الحرارة بينها وبين سراب بلغ 51 درجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولم ترتفع درجة الحرارة في اي مدينة من مدن اذربيجان الشرقية فوق الصفر خلال يوم امس، وكانت من ضمن الاكثر برودة مدن بستان آباد بدرجة حرارة دنيا بلغت 20 تحت الصفر وهشترود 16 تحت الصفر وتشاراويماق وملكان 15 تحت الصفر وبناب 14 تحت الصفر.

المصدر: وكالة فارس