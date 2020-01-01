مقتل شخصين وإصابة 7 بإطلاق نار في كارولينا الشمالية الأميركية

الأحد, 26 كانون الثاني 2020 الساعة 17:06 | سياسة, عالمي

مقتل شخصين وإصابة 7 بإطلاق نار في كارولينا الشمالية الأميركية

 

جهينة نيوز

قتل شخصان وأصيب 7 آخرون اليوم بحادث إطلاق نار داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية جنوب شرق الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن تود هاردي المحقق في الولاية قوله إن الحادث وقع في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل بمقاطعة دارلينغ كاونتي وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين لافتا إلى أن التحقيقات متواصلة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأعلن الخميس الماضي عن مقتل امرأة وإصابة سبعة أشخاص بجروح بينهم طفل بحادث إطلاق نار وسط مدينة سياتل الأميركية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب.

 

 


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