السلطات الصينية تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الصينية اليوم عن تحقيق نجاح في التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا المتفشي في البلاد .

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية ما جياو ويه قوله اليوم إنه في الليلة الماضية توصل مركز سي دي سي وهو مركز أبحاث في بكين إلى نجاح معين لمواجهة هذا الفيروس.. لقد توصلنا إلى نتائج جيدة جدا خلال الليل لكننا بحاجة إلى 24 ساعة لبعض الإجراءات قبل تطبيقه على البشر .. وقد استهلكنا من هذه ال24 ساعة 12 ساعة للتأكد من صحة تطبيقه كي يسمح استخدامه للبشر في حال كانت النتائج إيجابية.

وأشار جياو ويه إلى أن قدرة فيروس كورونا الجديد على الانتقال بالعدوى تزداد قوة وان عدد الإصابات يمكن أن يستمر في الارتفاع موضحا أن المعلومات المتوافرة عن الفيروس الجديد محدودة و من غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس مؤكدا أنه سيتم تكثيف جهود احتواء الفيروس التي شملت قيودا على حركة التنقل والسفر.

إلى ذلك أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم عن استخدام دواء مضاد لفيروس كورونا التاجي في ثلاثة مشافي متخصصة لعلاج المصابين بالفيروس وسط أنباء تؤكد فعاليته.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن لجنة الصحة في بكين قولها في بيان إن المشافي الثلاثة الموجودة في بكين والمتخصصة بعلاج الحالات المؤكدة بفيروس كورونا تقدم للمرضى دواء يستخدم عادة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية /اتش آي في وذلك بما يتماشى مع خطة العلاج المعتمدة في الصين للتعامل مع الفيروس وبحسب حالة المرضى.

ويعد الدواء من مضادات “الفيروسات المرتدة” التي تمنع قدرة فيروس نقص المناعة البشرية على الارتباط بالخلايا السليمة والتكاثر ما يمثل نافذة أمل كبيرة في حال اثبت فعاليته بالطريقة ذاتها في مواجهة فيروس كورونا .

إلى ذلك أعلن /شيوي ون بو /مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المركز بدأ بتطوير لقاحات مضادة للفيروس مشيرا إلى أن المركز عزل الفيروس ويقوم حاليا بتحديد سلالته كما يفحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عنه .

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين الى 56 شخصا فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 1975حالة وظهر الفيروس بداية في مدينة ووهان بإقليم هوبى وسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى دول أخرى في العالم منها الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا .

وقالت الصين إنها تواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والدول المعنية فيما يتعلق بسبل مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها في بيان إن الصين ترسل معلومات إلى منظمة الصحة العالمية والدول المعنية بشكل مستمر منذ انتشار الالتهاب الرئوي في ووهان.

وأوضحت هوا أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا لإجلاء أفراد قنصليتها في ووهان موضحة أن الصين تعتزم القيام بترتيبات بناء على ذلك وتقديم المساعدة وتسهيلات للولايات المتحدة وفقا للممارسات الدولية والإجراءات الصينية المعنية فيما يتعلق بالوقاية من الأوبئة.