اليابان تسجل رابع إصابة بفيروس "كورونا"

جهينة نيوز

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة قولها إن اليابان سجلت اليوم الأحد رابع حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الحالة لشخص مقيم في مدينة ووهان الصينية في الأربعينات من عمره وأنه وصل إلى اليابان يوم 22 كانون الثاني لقضاء عطلة.

وأضافت أن الرجل نقل إلى مستشفى في مقاطعة آيتشي بوسط اليابان وأثبتت الفحوص إصابته بالفيروس، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وكانت وزارة الصحة اليابانية أعلنت يوم أمس السبت، تسجيل ثالث حالة من الإصابة بهذا المرض، وتعرضت له امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش في ووهان، المدينة الصينية التي تعتبر مركز تفشي المرض.

وقالت الوزارة إنها وصلت إلى اليابان في 18 كانون الثاني الجاري.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي. ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.