استشهاد مدني واصابة 4 اخرين وفقدان اثنين تحت انقاض مبنى استهدفه الارهابيون بحي الزهراء بحلب

جهينة نيوز

استشهد مواطن واصيب 4 اخرين حتى الان اضافة الى فقدان اثنان تحت الانقاض في انهيار مبنى استهدفه الارهابيون فجر اليوم بحي الزهراء شمال غرب المدينة.

واعتدت التنظيمات الإرهابية بصاروخ على حي الزهراء عند الأطراف الغربية لمدينة حلب سقط على مبنى من 4 طبقات ما تسبب بانهيار جزء منه ومحاصرة عدد من المدنيين داخله دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة “سانا” في وقت سابق اليوم عن رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي قوله في تصريح أن مبنى من 4 طبقات في حي الزهراء تعرض لصاروخ أطلقه إرهابيون من الريف الغربي للمدينة تسبب بانهيار جزء من آخر طابقين.

وبين مدلجي أنه تم إخلاء المبنى من الأهالي وانتشال 3 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض والعمل جار لانتشال شخصين آخرين محاصرين مؤكدا عدم وقوع ضحايا جراء الاعتداء الإرهابي.

وردا على خروقات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له واعتداءاتها على الأحياء الآمنة في حلب بدأت وحدات من الجيش العربي السوري تنفيذ ضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد أوكار وتحصينات المجموعات الإرهابية في مناطق انتشارها بالريف الغربي للمدينة لوضع حد نهائي لخروقاتهم واعتداءاتهم على المدنيين.