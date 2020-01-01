محامية المغدور محمد الموسى تُصر على طلب منع نانسي عجرم من السفر

جهينة نيوز

أكدت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة المغدور محمد الموسى أنها ستتواجد في لبنان خلال الأيام القادمة لمتابعة القضية، مع الإصرار على طلب منع الفنانة نانسي عجرم من السفر خارج البلاد، حيث قالت صفحة المحامية اللبنانية عبر فيسبوك، أنها ستكون في لبنان خلال الأيام القادمة لمتابعة القضية واستكمال الملف والطعن بمعظم الإجراءات التي تمت سابقًا، مع الإصرار على طلب منع نانسي عجرم من السفر.

وكانت رهاب بيطار أكدت في تصريحات عبر صفحتها على موقع فيس بوك: "أنه عند اجتماعنا مع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الأستاذ نقولا منصود، أكد وفي شكل واضح وصريح أن رأيه بالقضية لن يتأثر بكل ما كتب وقيل في الإعلام، وبالتالي فإن قراره سيكون شفافا ومحايدا وعادلا، وهذا بالضبط ما نطلبه ونسعى إليه".

وقالت رهاب: "خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب، هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق".

وأضافت: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين فى العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبو الذهب، وشقيق فادي الهاشم للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم".