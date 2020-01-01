نقابة الصاغة: ملتزمون بالتسعيرة الرسمية

جهينة نيوز

عمّمت نقابة الصاغة على كل أعضائها ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها بالتوازي مع تنبيهها لهم بوضع هذه التسعيرة الرسمية في مكان واضح وبارز ضمن الواجهة.

نقيب الصاغة غسان جزماتي وفي حديث خاص للثورة أكد أن السعر الحقيقي للذهب في الأسواق السورية هو السعر الصادر عن النقابة، لافتاً إلى بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتي تقوم بنشر أسعار غير واقعية للذهب بقصد التلاعب والإضرار بالمواطنين، مطالباً بعدم تصديق هذه الأسعار أو حتى التعامل بها لكونها مزوّرة وغير دقيقة وكل الهدف من وراء ترويجها هو تحقيق الأرباح على حساب المواطنين.

وفيما يتعلق بواقع الأسعار تحدّث عن ارتفاع غرام الذهب لأعلى مستوى له منذ بداية الجنون الذي كان حاصلاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مبيناً أن أعلى مستوى سعري وصل إليه غرام الذهب هو 46 ألف ليرة سورية في حين سجل أدنى مستوى سعري للغرام خلال نفس حفلة الجنون 38500 ليرة ليبادر بعدها إلى الارتفاع مجدداً، منوهاً بان الارتفاع الحاصل منذ بضعة أيام وحتى اليوم لا صلة له بسعر صرف الدولار في السوق المحلية وإنما عائد إلى ارتفاع سعر الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية.

وعن أسعار الذهب محلياً قال إن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجّل يوم أمس السبت سعر 40500 ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 34715 ليرة أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 344 ألف ليرة ليصل سعر الأونصة الذهبية المحلية الى 1,490 مليون ليرة، وضمن ذات السياق بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 360 ألف ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار ٢١ قيراطاً 344 ألف ليرة.

أما عالمياً فقد بلغ سعر الاونصة الذهبية 1572 دولاراً مسجلة ارتفاعاً يصل إلى حوالي 20 دولاراً تبعاً لجملة من المعطيات والتي يعدّ أبرزها اهتمام الإعلام والرأي العام العالمي بقضية فيروس كورونا الذي بدا في الصين وتداعيات انتشاره على الاستثمارات فيها.