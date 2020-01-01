ايران تعلن رفع تقديرات استخراج النفط بحقل آزادكان بنحو 5ر3 مليارات برميل

جهينة نيوز

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أن تقديرات حجم النفط القابل للاستخراج من حقل آزادكان المشترك مع العراق زادت بواقع 5ر3 مليارات برميل بعد ابتكار أنجزه خبراء من جامعة طهران.

وكشف زنكنه في اجتماعه مع رؤساء وأساتذة الجامعات المتعاقدة بمشاريع صناعة النفط أن الخبراء ابتكروا طريقة تضمن إمكانية زيادة معدل الاستخراج من حقل آزادكان بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالنسبة السابقة التي تراوحت بين خمسة وستة بالمئة ويعني هذا النجاح إضافة قدرها نحو 5ر3 مليارات برميل إلى الاحتياطات القابلة للاستخراج من الحقل.

ويأتي هذا الكشف بعد أن أعلن زنكنه أمس عن قيام شركة بتروبارس الحكومية الإيرانية بتطوير المرحلة الـ 11 من حقل بارس الجنوبي إثر انسحاب شركتي توتال الفرنسية وسى ان بي سي الصينية من المشروع على خلفية اعادة فرض الحظر الأمريكي على إيران.