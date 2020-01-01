الصين تطور لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد

جهينة نيوز

قال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع للمركز، إن المركز عزل الفيروس، ويقوم حالياً بتحديد سلالته، مضيفاً أنهم يعملون أيضاً على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

واننتشر الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد “كورونا” بشكل سريع الذي أصيب به نحو ألفي شخص وأودى بحياة 56.

ووصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الوضع في البلاد بالخطير بعد الانتشار السريع لفيروس “كورونا” القاتل بين الصينيين، وارتفاع عدد المصابين به.

المصدر: شينخوا