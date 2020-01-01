أمريكا: سنجلي رعايانا من مدينة ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا

جهينة نيوز

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد أنها ستقوم بعملية إجلاء لأفراد من القنصلية الأمريكية في "ووهان" الصينية وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 كانون الثاني متجهة إلى سان فرانسيسكو".

وأضاف البيان أنه سيتم إعطاء أولوية للأفراد العاديين المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا"، بحسب "رويترز".

وأكدت الصين، اليوم الأحد، إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 كانون الثاني في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56 حال.

وكثفت الصين الجمعة جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى اغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".