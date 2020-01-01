محتجون يحاولون اقتحام السرايا و الجيش اللبناني يتدخل

الأحد, 26 كانون الثاني 2020 الساعة 00:59 | سياسة, عربي

محتجون يحاولون اقتحام السرايا و الجيش اللبناني يتدخل

جهينة نيوز:

تدخل الجيش اللبناني لمنع المتظاهرين من اقتحام السرايا الحكومي وسط بيروت، فيما تستمر المواجهات في مركز المدينة بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين بإسقاط حكومة حسان دياب الجديدة.

وذكر موقع قناة المنار أن المحتجين أزالوا، مساء السبت الحاجز الحديدي الذي يفصل ساحة رياض الصلح ومبنى الحكومة، وبدأوا برشق حرس مبنى الحكومة بالحجارة والمفرقعات النارية بعد إزالة البوابة الحديدية.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان القوى الأمنية استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من دخول ساحة السراي الحكومي وإبعادهم من المنطقة، فيما انتقلت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن من ساحة رياض الصلح إلى ساحة الشهداء.

وعلى خلفية استمرار الاشتباكات انتشرت وحدات من الجيش اللبناني على نطاق واسع في وسط المدينة، حيث لاحقت المتظاهرين في الأحياء المحيطة وألقت القبض على عدد منهم.


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