أبراج الأحد 26 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٦/ ١:محب للعلم، ناجح وقادر على حمل شهادات عدة، يحب الجدال والنقاشات إلا أنه عصبي قد تفوز أعصابه لكن يخسر الجولة، عاشق، اجتماعي، ثوري أمام من يحاول أن يتحداه، حساس ويحب العائلة، الايام القادمة حركة ورحلة تجدد بالحياة، بداية مشروع تجاري جديد، مهمة صعبة، تحسن بالمال، وقوع بالتغيير، حمل لمن وضعه يسمح، قصة حب دخول بعلاقة جديدة للبعض، للبعض فرصة ارتباط

الحمل: اليوم أفكارك غير عادية، مناخ غير مناسب لأي انطلاقة، ممكن الأرق نتيجة التفكير الطويل هو السبب الذي تشعر فيه، عليك أن تستريح، ممكن وجود تشتت بالطاقة، تجنب أي عمل معقّد قد تكون نتيجة سلبية، عليك أن تكون حذر من خيبات الأمل، انتبه لصحتك

الثور يومك فيه فرص، صداقات عميقة تترك انطباع جيد، يتقرب الأصدقاء والأحبة منك، أجوائك اتفاقية سواء بعمل أو بمهمة عليك أن تنفذها، اليوم يومك يسير بطريقة غريبة، غالباً ما تتوصل إلى أشياء تناسبك، أحلامك تتحقق، تعلم أن تصغي للشريك اصدقاء جدد تلبية الدعوات، تحصد دع

الجوزاء: مضغوط بعض الشيء نسبياً، لحظات متوترة على صعيد مهني وعائلي، اليوم النوايا من الآخرين غير صالحة لك، تقدم صورة جميلة بعملك، اظهر فرحتك برؤية الشريك، تجنب الخلافات واسع لتلطيف الاجواء فقد تتازم اليوم

السرطان: تجنب الخلافات وكن اكثر انفتاحا على اراء الاخرين، بادر لتصحيح الاخطاء واستعادة موقعك، لا يناسبك البقاء وحيدا، يوم للحركة، تطوير على صعيد مهني، انت محط انظار، يوم للرحلات وللاخبار من مسافات بعيدة، اليوم انت ديناميكي، مساعدة بطريقها لك بشرط الابتعاد عن الوهم

الاسد: اليوم من الضروري تأسيس ميزانية لضمان أمواله أو يحصل على المال أو يركز على أهدافه، لا تأخذ التزامات سريعة، الحذر ضروري، التغيير الذي يحصل عندك إما عن طريق سفر أو رحلة أو مال عن طريق منفعة غير متوقعة، قليل من الوقت للشريك وافعل شيء يشعرك بالسعادة، اليوم، حاذر من تراجع معنوي، لا تجازف، مرتفقة مريض او تغيير يحصل لديك

العذراء: لا ترهق الشريك بكثرة التدقيق، ابتعد عن الضغط العاطفي لا تترك نفسك في مجابهة مع الحبيب حتى لا ينقلب ضدك، خفف الحدية، انت على موعد مع الحنان والعطف، استغل الفرصة بما ينسجم معك لان الحب يدوم معك، شراكة عاطفة او عمل، كن حريص وسيطر على الشركاء

الميزان: أن تأخذ وقت كبير منك لذلك قلبك الحنون هو الذي يدعك لحل المشاكل اليوم، عليك أن تكون بعيد عن الناس لأن لديك جهد إضافي أو تركز على أمور فيها مال أو تغتنم الفرص الاستثنائية لاستئناف حواراتك، توقع نبأ طيّب، مرتبط بواجبات ولا تبالغ في صحتك وانتبه لغذائك

العقرب: نهارك ايجابي وتتخطى اي عقبة، مثمر ومصالحة، حسك السليم يجعلك مستفيد وتقتنع انك اكثر ، ابتعد عن الغيرة ولتكن حرارة الشوق اكثر مع شريكك، حظ عاطفي او تغيير مكان اقامة

القوس: يوم للتقلبات التي تعنيك كثيرا في شأن عائلي أو وضع يخص عقارات، لاتعطي ثقة مطلقة، حاول تسترخي وتتحدث لشخص ثقة، تقدر أن تطلب مساعدة من قريب أو أخ، اليوم يوجد راحة داخلية، حب عظيم مع العائلة اتجاهك وتعبر عن رايك

الجدي: جميل نوعاً ما زيارات، اتصالات، بكّر لعملك، يوم منعش ومحظوظ تقدر أن تقوم بنشر هذا النشاط مكثف، انتبه لجيرانك واخوتك يوجد شرود لكن تقدر أن تصالح على صعيد عاطفي تجاهد من اجل ربح، تعزز علاقتك مع اقرباء

الدلو: يومك جميل قادر تعزز موقعك الذي أنت فيه، معنوياتك قوية، حياتك الاجتماعية غنية، بإمكانك أن تعطي أفضل ما عندك وتعطي الأولوية لأمورك المالية لأن اليوم الجميع بخدمتك، اليوم قوي وأفكارك واضحة، خفف مصروف، بالأفق أشياء جميلة تجلب التغيير، حاول أن تصالح لاطول فترة ممكنة، بالك مشغول من الناحية المالية

الحوت: اليوم تتحرر من قيد داخلي، اغتنم الفرص لأن يومك فيه نشاط شعبي مهم جداً، قوّي قلبك، احتمال أن تحصل على مكافئة بجهودك لكن من الناحية العاطفية حاول أن تكون هادئ واستمتع الشريك متفهم ماذا يريد لأن اليوم القمر عندك تقدر أن تعتذر وتصلح الغلط وتحاول أن تعزز علاقاتك، القمر ببرجك يعطيك القوة والطاقة