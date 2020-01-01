بالفيديو ... شاهد وحدات الجيش السوري تسحق الارهابيين غرب حلب

جهينة نيوز

مئات الشهداء المدنيين سقطوا في احياء حلب وسط صمت اممي و صمت من منظمات حقوق الانسان و لكن اليوم أعلن الجيش إن “أعمال الجيش لن تختزل بالرد على مصادر نيران التنظيمات الإرهابية المسلحة بل ستشمل عمليات ميدانية كاسحة لا تتوقف قبل اجتثاث ما تبقى من الإرهاب المسلح بكل مسمياته وأشكاله”.

و بدأت وحدات الجيش العربي السوري بعملية عسكرية واسعة غرب حلب حيث تسمع أصوات الإنفجارات في عموم حلب, فيما تتحدث التقارير عن انهيارات في صفوف التنظيمات الإرهابية على طول الخط الممتد من جمعية الزهراء وصولاً إلى مناطق الراشدين غرب حلب.