جريمة بشعة تهز مصر.. أم تلقي طفلتيها من الشرفة واحدة تلو الأخرى

الأحد, 26 كانون الثاني 2020 الساعة 00:22 | مجتمع, حوادث

جريمة بشعة تهز مصر.. أم تلقي طفلتيها من الشرفة واحدة تلو الأخرى

جهينة نيوز:

شهدت مدينة بنها في محافظة القليوبية شمال مصر جريمة بشعة، حيث أقدمت أم على قتل طفلتيها بإلقائهما من شرفة عقار سكني.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن ربة منزل في بنها ألقت طفلتيها من شرفة المبنى بالطابق الرابع بقرية الرملة في المدينة، ثم ألقت بنفسها مما أدى إلى مصرع الطفلتين، فيما ترقد المرأة في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

وكشفت أجهزة الأمن المحلية بعد فحص موقع الجريمة، أن الطفلتين كانتا في الـ 6 و4 سنوات من عمرهما، فيما تبلغ الأم، التي تدعى رحاب م. ع.، 33 سنة.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان قوله: "الأم كانت طبيعية، ولم تظهر عليها علامات المرض النفسي، وعايشة ولم نسمع لها صوتا.. وفي يوم الواقعة فتحت شباك البلكونة، وقامت بإلقاء الطفل الأول ثم الثاني، وبعده وصرخت وقامت بإلقاء نفسها، حيث لم تستغرق الواقعة أكثر من دقيقة واحدة".


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