مستنكراً التطبيع .. عبد السلام: على السعودية التوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين

جهينة نيوز:

دعا الناطقُ الرسميُّ لأنصار الله محمد عبدالسلام، النظام السعودي إلى التوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين.

واستنكر عبدالسلام في تصريح له اليوم، نشاط المدعو أمين عام رابطة العالم الإسلامي ووزير العدل السعودي السابق باتجاه تطبيع العلاقات مع الصهاينة باسم الإسلام.

وقال “على المملكة السعودية البائسة أن تتوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين”.

و في سياق متصل أدان مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، واستنكر الحركة الدؤوبة من النظام السعودي وبعض الأنظمة الخليجية على مسار التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأشار مفتي الديار اليمنية في تصريح له اليوم، إلى أن التطبيع الخليجي مع العدو وصل إلى حد أن يقوم بعض من يسمون بأنفسهم بالعلماء المسلمين بالصلاة على أرواح الصهاينة.. مضيفاً “لقد سعوا بكل الطرق للتطبيع مع العدو الغاصب فنرى المطبع السعودي في القدس المحتلة ونرى يهوديًا في المسجد النبوي”.

وأضاف بالقول “الآن يظهر للمجتمع الإسلامي أن الأنظمة الخليجية المطبعة خائنة للأمة”.. مبيناً أن المطبعين والمنافقين يدعون حب الشعب الفلسطيني وهم يبيعون فلسطين والفلسطينيين ومقدسات فلسطين للعدو.

وأوضح مفتي الديار اليمنية أن “السعودية هي الخنجر الذي غرس في الأمة الإسلامية منذ تأسيسها، فهي من داخل البيت العربي تجهض كل حركات المقاومة ضد العدو الإسرائيلي”.

وكان وزير العدل السعودي الأسبق محمد بن عبدالكريم العيسى قام بزيارة إلى معسكر أوشفيتز في بولندا، لتكريم ضحايا ما يسمونه “محرقة اليهود” إبان الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست).

وقال ديفيد هاريس، المسؤول في “اللجنة اليهودية الأمريكية” (إيه جي سي)، التي نظمت الزيارة ومقرها نيويورك إن هذا أول وفد إسلامي “يضم هذا القدر من المسؤولين رفيعي المستوى يزور “أوشفيتز” أو أي معسكر موت نازي آخر” على الإطلاق.