وحدات من الجيش تحرر وادي الضيف و عدة قرى و على بعد أمتار من معرة النعمان

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري بلدة تلمنس و معسكر وادي الضيف و بلدة معر شمسة من تنظيم جبهة النصرة الارهابي و التنظيمات الموالية له و أصبحت على مشارف مدينة معرة النعمان.

و افاد مصدر ميداني لجهينة نيوز أن وحدات من الجيش العربي السوري سيطرت على بلدة تلمنس و معسكر وادي الضيف و بلدة معر شمسة التي تبعد 700 متر من مدينة معرة النعمان بعد معارك عنيفة مع تنظيم جبهة النصرة الارهابي و التنظيمات المتحالفة معه و كبدتهم خسائر فادحة في العتاد و الارواح.

و يأتي تقدم وحدات الجيش العربي السوري بعد خرق الارهابيين للهدنة التي طلبها اردوغان لتبدأ وحدات الجيش بهجوم مضاد حررت على اثره بلدات كريسيان و ابو جريف و معرة شمارين و الدير الشرقي و الدير الغربي يوم امس فيما تستمر القوات السورية بالتقدم باتجاه معرة النعمان