الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا وتتخذ إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا واتخاذها إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اتخاذ إجراءات مشددة لمراقبة الوضع الصحي للوافدين ولرصد أي حالات مشتبهة بالإصابة بالفيروس مع تسارع انتشاره عالمياً.

وأرسلت الوزارة وفق بيانها بلاغات إلى الموانئ والمراكز الطبية القريبة من المعابر الحدودية البرية ومطار دمشق الدولي لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها وخاصة من الدول والمناطق التي سجلت إصابات بالمرض.

وتتسع خريطة إصابات فيروس كورونا فمن الصين التي سجلت نحو 1300 إصابة إلى الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وماليزيا واستراليا واليابان وتايلاند وفيما تتخذ معظم الدول إجراءاتها للحد من انتشار العدوى ولا سيما في المطارات وأماكن التجمعات لم تعلن منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية على نطاق دولي حتى الآن.